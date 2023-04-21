Малова Людмила (Рождественская) Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова Людмила (Рождественская) Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

YM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рождественский Геннадий

Мать: Рождественская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артамонова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малов Владимир Петрович

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