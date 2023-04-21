Малова Людмила (Рождественская) Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рождественский Геннадий
Мать: Рождественская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артамонова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малов Владимир Петрович