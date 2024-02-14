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Абдулвалеев Исмагил

Место рождения

?

Дата рождения

01.04.1900

Дата смерти

24.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдулвалеева (Гарапшина) Машакар

Рождение ребёнка
20.09.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдулвалеева (Гарапшина) Машакар

Рождение ребёнка
05.02.1937

Сын: Абдулвалеев Равиль Исмагилович

Мать ребёнка: Абдулвалеева (Гарапшина) Машакар

Рождение ребёнка
23.10.1939

Дочь: Хамидулина (Абдулвалеева) Мадина Исмагиловна

Мать ребёнка: Абдулвалеева (Гарапшина) Машакар

Рождение ребёнка
20.04.1943

Дочь: Ахмедзянова (Абдулвалеева) Зайтуна Исмагиловна

Мать ребёнка: Абдулвалеева (Гарапшина) Машакар

Смерть
24.01.1975
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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