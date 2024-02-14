Абдулвалеев Исмагил
Место рождения?
Дата рождения01.04.1900
Дата смерти24.01.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абдулвалеева (Гарапшина) Машакар
Рождение ребёнка
05.02.1937
Сын: Абдулвалеев Равиль Исмагилович
Мать ребёнка: Абдулвалеева (Гарапшина) Машакар
Рождение ребёнка
23.10.1939
Дочь: Хамидулина (Абдулвалеева) Мадина Исмагиловна
Мать ребёнка: Абдулвалеева (Гарапшина) Машакар
Рождение ребёнка
20.04.1943
Дочь: Ахмедзянова (Абдулвалеева) Зайтуна Исмагиловна
Мать ребёнка: Абдулвалеева (Гарапшина) Машакар
Смерть
24.01.1975
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно