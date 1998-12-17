Капстина Татьяна Анатольевна
Место рождения
Дата рождения17.08.1966
Дата смерти17.12.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1966
Рождение ребёнка
29.05.1989
Дочь: Петрова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михаил
Рождение ребёнка
02.11.1990
Дочь: Петрова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михаил
Рождение ребёнка
02.11.1992
Отец ребёнка: Петров Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Михаил
Смерть
17.12.1998