Капстина Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапстина Татьяна Анатольевна

Капстина Татьяна Анатольевна

avatar

Место рождения

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

Дата рождения

17.08.1966

Дата смерти

17.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1966

Отец: Капстин Анатолий Степанович

Мать: Матюх Валентина Павловна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.05.1989

Дочь: Петрова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михаил

Рождение ребёнка
02.11.1990

Дочь: Петрова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михаил

Рождение ребёнка
02.11.1992

Сын: Петров Максим Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Михаил

Смерть
17.12.1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close