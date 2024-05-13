Родионов Эвальд Фёдорович 01.06.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Родионов Эвальд Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1927

Дата смерти

19.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова (Артёменко) Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
19.04.1956

Сын: Родионов Евгений Эвальдович

Мать ребёнка: Родионова (Артёменко) Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
10.06.1960

Дочь: Родионова Татьяна Эвальдовна

Мать ребёнка: Родионова (Артёменко) Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
10.05.1969

Сын: Родионов Юрий Эвальдович

Мать ребёнка: Родионова (Артёменко) Зоя Николаевна

Смерть
19.12.1990

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