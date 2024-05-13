Родионов Эвальд Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1927
Дата смерти19.12.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1956
Сын: Родионов Евгений Эвальдович
Мать ребёнка: Родионова (Артёменко) Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
10.06.1960
Дочь: Родионова Татьяна Эвальдовна
Мать ребёнка: Родионова (Артёменко) Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
10.05.1969
Мать ребёнка: Родионова (Артёменко) Зоя Николаевна
Смерть
19.12.1990