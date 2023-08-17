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Фанис
Фанис
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Габдракипов Самигулла
1900 г.р.
Мать
Хусния
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЗ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Габдракипов Самигулла
Мать:
Хусния
Смерть
Неизвестно
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