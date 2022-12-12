Тупицына Февронья Исаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицына Февронья Исаковна

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Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
После 1850 ст.

Муж: Тупицын Елизар Климентович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Тупицын Андрей Елизарович

Отец ребёнка: Тупицын Елизар Климентович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
1858 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается как член семьи (жена сына Елизара) Тупицына Ивана Федоровича в 10 ревизии (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 639)
Смерть
Неизвестно
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