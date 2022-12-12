Тупицына Февронья Исаковна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1850 ст.
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Тупицын Андрей Елизарович
Отец ребёнка: Тупицын Елизар Климентович
Место жительства
1858 ст.
упоминается как член семьи (жена сына Елизара) Тупицына Ивана Федоровича в 10 ревизии (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 639)
Смерть
Неизвестно