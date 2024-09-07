Антонова Анна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1897
Муж: Титов Василий Тит
Рождение ребёнка
22.06.1898
Сын: Васильев Петр
Отец ребёнка: Титов Василий Тит
Рождение ребёнка
31.08.1903
Дочь: Васильева Феодора
Отец ребёнка: Титов Василий Тит
Рождение ребёнка
08.09.1906
Дочь: Васильева Мария
Отец ребёнка: Титов Василий Тит
Рождение ребёнка
23.12.1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титов Василий Тит
Смерть
Неизвестно