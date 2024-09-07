Антонова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонова Анна

Антонова Анна

Место рождения

Старое Котяково, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

1898 г.р.
1903 г.р.
1906 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Старое Котяково, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
09.02.1897

Муж: Титов Василий Тит

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.06.1898

Сын: Васильев Петр

Отец ребёнка: Титов Василий Тит

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
31.08.1903

Дочь: Васильева Феодора

Отец ребёнка: Титов Василий Тит

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.09.1906

Дочь: Васильева Мария

Отец ребёнка: Титов Василий Тит

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.12.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Василий Тит

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.