Шалыгина Губанова Клавдия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти28.05.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1883
Умерла в 1888 году, в этом же году он женился на Агриппине Харитоновне *тяевой.
Бракосочетание
07.01.1883
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Шалыгина Анастасия Иаковлевна
Отец ребёнка: Шалыгин Яков Тарасович
Смерть
28.05.1888
умерла от простуды в 24 года.