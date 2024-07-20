Шалыгина Губанова Клавдия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалыгина Губанова Клавдия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

28.05.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1883

Муж: Шалыгин Яков Тарасович

Умерла в 1888 году, в этом же году он женился на Агриппине Харитоновне *тяевой.
Бракосочетание
07.01.1883

Муж: Шалыгин Яков Тарасович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Шалыгина Анастасия Иаковлевна

Отец ребёнка: Шалыгин Яков Тарасович

Смерть
28.05.1888
умерла от простуды в 24 года.

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