Жихарева Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жихарева Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Около 1950
Ангатуй Ононского района Забайкальского края
Жила у супруга Александра, с его отцом Жихаревым Григорием, матерью Жихаревой (Шестопаловой) Дарьей Тимофеевной и братом Дмитрием (с Раисой Михалевой)
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Григорьевич

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