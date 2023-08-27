Жихарева Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Около 1950
Ангатуй Ононского района Забайкальского края
Жила у супруга Александра, с его отцом Жихаревым Григорием, матерью Жихаревой (Шестопаловой) Дарьей Тимофеевной и братом Дмитрием (с Раисой Михалевой)
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно