Зрелов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗрелов Виктор

Зрелов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1962

Дочь: Пинских Елена Викторовна

Мать ребёнка: Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
29.09.1965

Дочь: Тишина Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Евгения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Николаевна

Смерть
Неизвестно
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