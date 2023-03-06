Зрелов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1962
Дочь: Пинских Елена Викторовна
Мать ребёнка: Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
29.09.1965
Дочь: Тишина Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Евгения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Николаевна
Смерть
Неизвестно