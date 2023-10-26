Лебедева Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1950

Дочь: Доброва Валентина Петровна

Отец ребёнка: Петр Добров Иванович

Рождение ребёнка
28.07.1952

Дочь: Доброва Галина Петровна

Отец ребёнка: Петр Добров Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Добров Иванович

Смерть
Неизвестно
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