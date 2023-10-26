Лебедева Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1950
Дочь: Доброва Валентина Петровна
Отец ребёнка: Петр Добров Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1952
Дочь: Доброва Галина Петровна
Отец ребёнка: Петр Добров Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Добров Иванович
Смерть
Неизвестно