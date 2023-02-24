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Савинов Василий Антонович

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Место рождения

с.Александровка, Самарская губерния, Ставропольский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савинов Антон

Мать: ?

с.Александровка, Самарская губерния, Ставропольский уезд
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Вера

с.Александровка, Самарская губерния, Ставропольский уезд
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Вера

с.Александровка
Смерть
Около 1916
Причина смерти: На войне
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