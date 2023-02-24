Савинов Василий Антонович
Место рожденияс.Александровка, Самарская губерния, Ставропольский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савинов Антон
Мать: ?
с.Александровка, Самарская губерния, Ставропольский уезд
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Вера
с.Александровка, Самарская губерния, Ставропольский уезд
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Вера
с.Александровка
Смерть
Около 1916
Причина смерти: На войне