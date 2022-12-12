Дружинина (Благово) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Благово Николай Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.08.1901 ст.
Рождение ребёнка
10.09.1902 ст.
Дочь: Дружинина Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
25.05.1904 ст.
Дочь: Дружинина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Дружинин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно