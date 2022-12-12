Дружинина (Благово) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Благово) Анна Николаевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Благово Николай Степанович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
31.08.1901 ст.

Муж: Дружинин Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.09.1902 ст.

Дочь: Дружинина Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.05.1904 ст.

Дочь: Дружинина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Дружинин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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