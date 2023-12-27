Клюкин Степан Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкин Степан Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюкина Мария

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923
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