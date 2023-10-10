Полонянкина (Тычинина) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Тычинина) Анна Федоровна

Место рождения

Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Тычинин Федор Иванович

Мать: не указана

Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1902

Сын: Полонянкин Илья Петрович

Отец ребёнка: Полонянкин Петр Егорович (Георгиевич)

д. Болотниково Сарапульского района Уральской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полонянкин Павел Петрович

Отец ребёнка: Полонянкин Петр Егорович (Георгиевич)

Смерть
Неизвестно
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