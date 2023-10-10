Полонянкина (Тычинина) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Тычинин Федор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1902
Отец ребёнка: Полонянкин Петр Егорович (Георгиевич)
д. Болотниково Сарапульского района Уральской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полонянкин Павел Петрович
Отец ребёнка: Полонянкин Петр Егорович (Георгиевич)
Смерть
Неизвестно