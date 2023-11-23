Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1793
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Алексей Иванович (1736 - 1793) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Павлова Ростовского уезда. Впоследствии рукоположен во священника там же. Жена его Анна Федоровна (1739-?), вз... Показать все
Рождение ребёнка
1761
Сын: Яков Алексеев
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Акилина Алексеева
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Анна Федорова
Михаил Алексеевич (1769 - ?) Родился в семье священника села Павлова Ростовского уезда Алексея Ивановича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1793 году рукоположен во священника к церкви того... Показать все
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья Алексеева
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Анна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федорова
Смерть
1793