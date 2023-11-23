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Алексей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексей Иванович (1736 - 1793) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Павлова Ростовского уезда. Впоследствии рукоположен во священника там же. Жена его Анна Федоровна (1739-?), вз... Показать все
Рождение ребёнка
1761

Сын: Яков Алексеев

Мать ребёнка: Анна Федорова

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Акилина Алексеева

Мать ребёнка: Анна Федорова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Анна Федорова

Михаил Алексеевич (1769 - ?) Родился в семье священника села Павлова Ростовского уезда Алексея Ивановича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1793 году рукоположен во священника к церкви того... Показать все
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья Алексеева

Мать ребёнка: Анна Федорова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Анна Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Федорова

Смерть
1793
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