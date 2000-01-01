(Гром) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гром) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1755 г.р.

Мать

1760 г.р.

Дети

1810 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1789

Отец: Гром Иван

Мать: Мария

Рождение ребёнка
02.09.1810

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Стефан

Смерть
Неизвестно
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