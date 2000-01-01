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(Гром) Марина
(Гром) Марина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.02.1789
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гром Иван
1755 г.р.
Мать
Мария
1760 г.р.
Дети
Мария
1810 г.р.
Добавил:
ИБ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1789
Отец:
Гром Иван
Мать:
Мария
Рождение ребёнка
02.09.1810
Дочь:
Мария
Отец ребёнка:
Стефан
Смерть
Неизвестно
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