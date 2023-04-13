Toomemäe Eduard
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1903
Дата смерти16.06.1986
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1903
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Tomberg Miina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Pottsepp
Смерть
16.06.1986
Paide, Järva County Estonia