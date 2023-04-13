Toomemäe Eduard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Toomemäe Eduard

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1903

Дата смерти

16.06.1986

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1867 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1903

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Tomberg Miina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Pottsepp
Смерть
16.06.1986
Paide, Järva County Estonia
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