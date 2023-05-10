Форсунова Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1972
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.?
Сын: Форсунов Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Форсунов Николай Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Форсунов Василий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Форсунов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Форсунов Николай Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Форсунов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Форсунова Мария Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Форсунова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1972