Форсунова Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Форсунова Ольга Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.?

Сын: Форсунов Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Форсунов Николай Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Форсунов Василий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Форсунов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Форсунов Николай Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Форсунов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Форсунова Мария Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Форсунова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1972