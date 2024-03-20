Striem Hans — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Striem Hans

Место рождения

Chemnitz, Saxony, Germany

Дата рождения

11.10.1887

Дата смерти

07.02.1949

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1861 г.р.

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1887

Отец: Striem Wolf Wilhelm

Мать: Striem Doris Deborah Dorothea

Chemnitz, Saxony, Germany
Рождение ребёнка
25.08.1920

Сын: Striem Hans Ludwig

Мать ребёнка: Striem Eva

Berlin
Рождение ребёнка
22.10.1923

Дочь: Livny Gudula

Мать ребёнка: Striem Eva

Berlin
Гражданство
14.11.1939
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Striem Eva

Смерть
07.02.1949
Tel Aviv, Israel
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