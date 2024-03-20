Striem Hans
Место рожденияChemnitz, Saxony, Germany
Дата рождения11.10.1887
Дата смерти07.02.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1887
Отец: Striem Wolf Wilhelm
Chemnitz, Saxony, Germany
Рождение ребёнка
25.08.1920
Сын: Striem Hans Ludwig
Мать ребёнка: Striem Eva
Berlin
Рождение ребёнка
22.10.1923
Дочь: Livny Gudula
Мать ребёнка: Striem Eva
Berlin
Гражданство
14.11.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Striem Eva
Смерть
07.02.1949
Tel Aviv, Israel