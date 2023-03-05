Михайлова Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Любовь Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Есипов Пётр

Мать: Есипова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Жанна Сергеевна

Отец ребёнка: Михайлов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Михайлов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Михайлов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Михайлов Сергей Владимирович

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