Михайлова Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Есипов Пётр
Мать: Есипова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Жанна Сергеевна
Отец ребёнка: Михайлов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Михайлов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Михайлов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михайлов Сергей Владимирович