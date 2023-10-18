(Креснова) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Креснова) Людмила Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: Креснов Алексей Иванович

Мать: Креснова Раиса

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