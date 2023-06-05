Попов Андрей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Андрей Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1919

Сын: Попов Вениамин Андреевич

Мать ребёнка: Попова Екатерина

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Фонд №8381, опись №1, дело №30, стр. 10 Отец, 25 лет - музыкант, мать, 22 года - дом. хоз.
Смерть
Неизвестно