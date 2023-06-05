Попов Андрей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1919
Мать ребёнка: Попова Екатерина
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Фонд №8381, опись №1, дело №30, стр. 10 Отец, 25 лет - музыкант, мать, 22 года - дом. хоз.
Смерть
Неизвестно