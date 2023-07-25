(Разумовская) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Разумовская) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Разумовский Семен Семенович

Отец ребёнка: Разумовский Семен Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумовский Федор Семенович

Отец ребёнка: Разумовский Семен Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумовский Семен Егорович

Смерть
Неизвестно