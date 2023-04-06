(Зверева) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зверева) Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ваганов Николай Александрович

Отец ребёнка: Ваганов Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Александр Александрович

Отец ребёнка: Ваганов Александр Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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