Bubis Zis
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Bubis Yankel
Мать: Bubis Sirna
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Bubis Moyshe
Мать ребёнка: Bubis ?
Рождение ребёнка
18.07.1851
Сын: Bubis Volko
Мать ребёнка: Bubis ?
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Bubis Abram
Мать ребёнка: Bubis ?
Бракосочетание
06.06.1885
Жена: Bubis Khava
Развод
21.03.1886
Жена: Bubis Khava
Развод
Неизвестно
Жена: Bubis ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Bubis ?
Смерть
Неизвестно