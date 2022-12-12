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Bubis Zis

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1809 г.р.

Мать

Около 1806 г.р.

Жена

Около 1850 г.р.

Дети

Около 1849 г.р.
1851 г.р.
Около 1860 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Bubis Yankel

Мать: Bubis Sirna

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Bubis Moyshe

Мать ребёнка: Bubis ?

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
18.07.1851

Сын: Bubis Volko

Мать ребёнка: Bubis ?

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Bubis Abram

Мать ребёнка: Bubis ?

Бракосочетание
06.06.1885

Жена: Bubis Khava

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Развод
21.03.1886

Жена: Bubis Khava

Развод
Неизвестно

Жена: Bubis ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bubis ?

Смерть
Неизвестно
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