Сосновская Акулина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосновская Акулина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1918

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1918

Отец: Сосновский Никифор Гаврилович

Мать: не указана

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