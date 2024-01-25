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Сосновская Акулина Никифоровна
Сосновская Акулина Никифоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.07.1918
Пол
Женский
Отец
Сосновский Никифор Гаврилович
1889 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
вя
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
?.07.1918
Отец:
Сосновский Никифор Гаврилович
Мать: не указана
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