Варнавская (Варнавская) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варнавский Тихон
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варнавский Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варнавский Тихон
Смерть
Неизвестно