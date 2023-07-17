Варнавская (Варнавская) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнавская (Варнавская) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варнавский Тихон

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варнавский Тихон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варнавский Тихон

Смерть
Неизвестно