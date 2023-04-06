Шемонаев (Свиридов) Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаев (Свиридов) Нина Яковлевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Дмитриевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемонаев Фёдор Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
г.Санкт-Петербург, г.Ленинград, г.Петроград
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
г.Санкт-Петербург, г.Ленинград, г.Петроград
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