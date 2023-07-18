(Сторожева) Галина Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сторожева) Галина Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сторожев Лаврентий Павлович

Мать: Екатерина