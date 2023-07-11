Сами Катея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сами Катея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сами Эк

Мать: Лау Диа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ик Сюз

Отец ребёнка: Ик Дуард

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ик Дуард