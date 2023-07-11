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Сами Катея
Сами Катея
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сами Эк
Мать
Лау Диа
Муж
Ик Дуард
Дети
Ик Сюз
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Сами Эк
Мать:
Лау Диа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Ик Сюз
Отец ребёнка:
Ик Дуард
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Ик Дуард
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