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Макар
Макар
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Пол
Мужской
Отец
Коврижных Федор Иванович
1728 г.р.
Мать
(Алтина) Парашева Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Коврижных Федор Иванович
Мать:
Парашева Ивановна
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