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Макар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Коврижных Федор Иванович

Мать: Парашева Ивановна