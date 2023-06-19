Рудакова (Кощеева) Алевтина Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Кощеева) Алевтина Аркадьевна

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Место рождения

Собаконки, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

08.06.1949

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1949

Отец: Кощеев Аркадий Васильевич

Мать: Кощеева Раиса Фёдоровна

Собаконки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.10.1980

Сын: Рудаков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Рудаков Николай

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Рудаков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Николай