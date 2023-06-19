Рудакова (Кощеева) Алевтина Аркадьевна
Место рождения
Дата рождения08.06.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1949
Отец: Кощеев Аркадий Васильевич
Мать: Кощеева Раиса Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.10.1980
Сын: Рудаков Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Рудаков Николай
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рудаков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудаков Николай