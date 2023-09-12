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Соколова Мария Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1890

Сын: Соколов Федор Илларионович

Отец ребёнка: Соколов Илларион Михайлович

Рождение ребёнка
31.05.1891

Дочь: Шалаева Акулина Илларионова

Отец ребёнка: Соколов Илларион Михайлович

Рождение ребёнка
16.06.1891

Дочь: Соколова Александра Илларионова

Отец ребёнка: Соколов Илларион Михайлович

Рождение ребёнка
16.06.1891

Сын: Соколов Федор Илларионович

Отец ребёнка: Соколов Илларион Михайлович

Рождение ребёнка
02.11.1897

Дочь: Соколова Александра Илларионова

Отец ребёнка: Соколов Илларион Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Илларион Михайлович

Смерть
Неизвестно
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