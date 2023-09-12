Соколова Мария Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1890
Сын: Соколов Федор Илларионович
Отец ребёнка: Соколов Илларион Михайлович
Рождение ребёнка
31.05.1891
Дочь: Шалаева Акулина Илларионова
Отец ребёнка: Соколов Илларион Михайлович
Рождение ребёнка
16.06.1891
Дочь: Соколова Александра Илларионова
Отец ребёнка: Соколов Илларион Михайлович
Рождение ребёнка
16.06.1891
Сын: Соколов Федор Илларионович
Отец ребёнка: Соколов Илларион Михайлович
Рождение ребёнка
02.11.1897
Дочь: Соколова Александра Илларионова
Отец ребёнка: Соколов Илларион Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно