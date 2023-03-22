Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

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