Игнатова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатов Александр

Мать: Розештиль Розалита

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