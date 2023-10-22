Сурков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурков Денис Александрович

Мать ребёнка: Суркова Нина Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суркова Анна Александровна

Мать ребёнка: Суркова Нина Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суркова Нина Евгеньевна

Смерть
Неизвестно
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