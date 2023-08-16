Олейник Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1965
Сын: Олейник Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Олейник Анатолий
Рождение ребёнка
07.03.1971
Дочь: Олейник Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Олейник Анатолий
Рождение ребёнка
27.11.?
Дочь: Сенчило Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Олейник Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Олейник Анатолий
Смерть
Неизвестно