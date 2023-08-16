Олейник Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейник Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1965

Сын: Олейник Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Олейник Анатолий

Рождение ребёнка
07.03.1971

Дочь: Олейник Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Олейник Анатолий

Рождение ребёнка
27.11.?

Дочь: Сенчило Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Олейник Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Олейник Анатолий

Смерть
Неизвестно
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