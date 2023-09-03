Колгатина Ксения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802 или 1804
Сын: Колгатин Федот Гаврилович
Отец ребёнка: Колгатин Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Колгатин Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Колгатин Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
17.01.1817
Сын: Колгатин Максим Гаврилович
Отец ребёнка: Колгатин Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
Около 26.03.1822
Дочь: Колгатина Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Колгатин Гавриил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно