Колгатина Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колгатина Ксения Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802 или 1804

Сын: Колгатин Федот Гаврилович

Отец ребёнка: Колгатин Гавриил Федорович

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Колгатин Фома Гаврилович

Отец ребёнка: Колгатин Гавриил Федорович

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Колгатин Зот Гаврилович

Отец ребёнка: Колгатин Гавриил Федорович

Рождение ребёнка
17.01.1817

Сын: Колгатин Максим Гаврилович

Отец ребёнка: Колгатин Гавриил Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 26.03.1822

Дочь: Колгатина Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Колгатин Гавриил Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колгатин Гавриил Федорович

Смерть
Неизвестно
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