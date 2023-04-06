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Дубовик Семён Николаевич

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

13.02.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1882

Отец: Дубовик Николай Ефимович

Мать: Дубовик Гликерия Саввична

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Крещение
14.02.1882
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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