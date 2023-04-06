Дубовик Семён Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1882
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Крещение
14.02.1882
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно