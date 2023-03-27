Шупик Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1983
Отец: Шупик Владимир Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.2013
Дочь: Хоботкова София Романовна
Отец ребёнка: Хоботков Роман
Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.09.?
Дочь: Хоботкова Екатерина Романовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хоботков Роман