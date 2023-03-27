Шупик Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шупик Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1983

Отец: Шупик Владимир Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.2013

Дочь: Хоботкова София Романовна

Отец ребёнка: Хоботков Роман

Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.09.?

Дочь: Хоботкова Екатерина Романовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хоботков Роман

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