Ершова Федосья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Федосья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Ершов Павел Степанов

Отец ребёнка: Ершов Степан Егоров

Высокий Колок, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Ершов Афонасий Степанов

Отец ребёнка: Ершов Степан Егоров

Высокий Колок, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Акулина Степанова

Отец ребёнка: Ершов Степан Егоров

Высокий Колок, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Степан Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Высокий Колок, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1857
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