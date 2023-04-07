Парасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Алексей Семенович
Отец ребёнка: Семен Никифорович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марина Семеновна
Отец ребёнка: Семен Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Никифорович
Смерть
Неизвестно