Парасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Алексей Семенович

Отец ребёнка: Семен Никифорович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марина Семеновна

Отец ребёнка: Семен Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Никифорович

Смерть
Неизвестно
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