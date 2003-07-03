Литвинова (Шутова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвинова (Шутова) Надежда Александровна

Литвинова (Шутова) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1928

Дата смерти

03.07.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1928

Отец: не указан

Мать: Шутова Анна Евлампиевна

Рождение ребёнка
05.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Кулой, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.08.1958

Сын: Литвинов Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
03.07.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close