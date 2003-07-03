Литвинова (Шутова) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1928
Дата смерти03.07.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1928
Мать: Шутова Анна Евлампиевна
Рождение ребёнка
05.11.1955
Кулой, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.08.1958
Сын: Литвинов Александр Николаевич
Смерть
03.07.2003