Брыляков Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыляков Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брыляков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1960

Дочь: Волобуева Надежда Никитична

Мать ребёнка: Комченко Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Наталья Никитична

Мать ребёнка: Комченко Лидия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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