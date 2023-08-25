Брыляков Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брыляков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1960
Дочь: Волобуева Надежда Никитична
Мать ребёнка: Комченко Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Наталья Никитична
Мать ребёнка: Комченко Лидия Сергеевна
Смерть
Неизвестно