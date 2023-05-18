Жук (Мартюшенко) Светлана Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жук (Мартюшенко) Светлана Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1987

Дочь: Жук Мария Олеговна

Отец ребёнка: Жук Олег Николаевич

Рождение ребёнка
24.03.1994

Дочь: Захарова Анастасия Олеговна

Отец ребёнка: Жук Олег Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жук Олег Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартюшенко Юрий Владимирович

Отец ребёнка: не указан