Жук (Мартюшенко) Светлана Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1987
Дочь: Жук Мария Олеговна
Отец ребёнка: Жук Олег Николаевич
Рождение ребёнка
24.03.1994
Дочь: Захарова Анастасия Олеговна
Отец ребёнка: Жук Олег Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жук Олег Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартюшенко Юрий Владимирович
Отец ребёнка: не указан