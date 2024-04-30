Малова (Деряева) Ольга Васильевна 05.12.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малова (Деряева) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1937

Дата смерти

27.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малов Евгений Петрович

Рождение ребёнка
18.10.1960

Дочь: Савельева (Малова) Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Малов Евгений Петрович

Рождение ребёнка
15.10.1965

Сын: Малов Олег Евгеньевич

Отец ребёнка: Малов Евгений Петрович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
27.03.1993

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