Малова (Деряева) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1937
Дата смерти27.03.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1960
Дочь: Савельева (Малова) Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Малов Евгений Петрович
Рождение ребёнка
15.10.1965
Отец ребёнка: Малов Евгений Петрович
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
27.03.1993