Краснов Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Краснов Селиверст
Отец ребёнка: Краснов Дмитрий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Краснов Дмитрий
Отец ребёнка: Краснов Дмитрий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Краснов Григорий
Отец ребёнка: Краснов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краснов Дмитрий