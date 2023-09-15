Краснов Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

187 г.р.

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Краснов Селиверст

Отец ребёнка: Краснов Дмитрий

Рождение ребёнка
1902

Сын: Краснов Дмитрий

Отец ребёнка: Краснов Дмитрий

Рождение ребёнка
1903

Сын: Краснов Григорий

Отец ребёнка: Краснов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Дмитрий

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