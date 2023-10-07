Козлова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1960

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1960

Отец: Иванов Василий Никитич

Мать: Иванова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1986

Дочь: Козлова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр

Рождение ребёнка
30.03.1997

Дочь: Козлова Александра Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Александр

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