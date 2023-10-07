Козлова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1960
Отец: Иванов Василий Никитич
Мать: Иванова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.1986
Дочь: Козлова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр
Рождение ребёнка
30.03.1997
Дочь: Козлова Александра Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Александр