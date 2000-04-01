Володин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.2000
Сын: Володин Данил Александрович
Мать ребёнка: Володина Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Володина Таисия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно