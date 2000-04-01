Володин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володин Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.2000

Сын: Володин Данил Александрович

Мать ребёнка: Володина Таисия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Володина Таисия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Таисия Николаевна

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